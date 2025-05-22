MOOD AI Fiyatı (MOOD)
Bugün için canlı MOOD AI (MOOD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. MOOD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MOOD AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki MOOD AI fiyat değişimi -%18,54
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, MOOD AI / USD fiyat değişimi, $ -0,000150569511699382.
Son 30 gün içerisinde, MOOD AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MOOD AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MOOD AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000150569511699382
|-%18,54
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MOOD AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%2,18
-%18,54
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.
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