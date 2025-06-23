Moon Rabbit (AAA) Nedir?

Moon Rabbit has built a general purpose Substrate-based Layer0 and Layer1 web3 infrastructure to enable any projects in the world to launch their own Jurisdiction (blockchain or crypto, be it general purpose, DeFi, NFT, eSports or anything else). Our network is live at hole.moonrabbit.com is maintained and powered by a global community of blockchain enthusiasts. Over 20 million blocks have been produced on our blockchain so far without a single incident or any downtime, making it one of the oldest and most resilient chains in the world.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Moon Rabbit (AAA) Kaynağı Resmi Websitesi

Moon Rabbit (AAA) Token Ekonomisi

Moon Rabbit (AAA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AAA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!