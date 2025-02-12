Mooner Fiyatı (MNR)
Bugün için canlı Mooner (MNR) fiyatı, 0.00167835 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MNR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mooner Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Mooner fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Mooner / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mooner / USD fiyat değişimi, $ +0.0001482531.
Son 60 gün içerisinde, Mooner / USD fiyat değişimi, $ -0.0000055291.
Son 90 gün içerisinde, Mooner / USD fiyat değişimi, $ +0.0000312874671566308.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0001482531
|+8.83%
|60 Gün
|$ -0.0000055291
|-0.32%
|90 Gün
|$ +0.0000312874671566308
|+1.90%
En güncel Mooner fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-2.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Mooner is a Mobile App that seeks to “Empower Everyone To Be Self Employed.” The idea for Mooner was born some years ago but was hiding on the shelves collecting dust for a few years before we embarked to bring it back to life. We did so in 2018 and worked tirelessly around a new concept of allowing anyone to make that extra buck if they are able to do so. And with the emergence of Covid-19, it was a priority that we came up with a platform that anyone can leverage upon to make that extra dollar. Mooner is a location- based service application that enables people to provide services that they can render at prices they feel comfortable with. It’s not based on a rate card system and Service Providers & Service Seekers negotiate their own prices. A utility token will be used for all transactions on the application. MNR Token, A BEP 20 token on the Binance Smart Chain (BSC) Will be used to transact the booked service and a record of it will be available on the Blockchain Ledger, Bsc Scan. Mooner is a location- based service application that enables people to provide services that they can render at prices they feel comfortable with. It’s not based on a rate card system and Service Providers & Service Seekers negotiate their own prices."
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MNR / AUD
A$0.0026685765
|1 MNR / GBP
￡0.00134268
|1 MNR / EUR
€0.001611216
|1 MNR / USD
$0.00167835
|1 MNR / MYR
RM0.007485441
|1 MNR / TRY
₺0.060487734
|1 MNR / JPY
¥0.2578784775
|1 MNR / RUB
₽0.1620446925
|1 MNR / INR
₹0.1455297285
|1 MNR / IDR
Rp27.513930024
|1 MNR / PHP
₱0.097612836
|1 MNR / EGP
￡E.0.0846727575
|1 MNR / BRL
R$0.009667296
|1 MNR / CAD
C$0.002383257
|1 MNR / BDT
৳0.2031642675
|1 MNR / NGN
₦2.520042525
|1 MNR / UAH
₴0.0699704115
|1 MNR / VES
Bs0.100701
|1 MNR / PKR
Rs0.4682764335
|1 MNR / KZT
₸0.846358338
|1 MNR / THB
฿0.057332436
|1 MNR / TWD
NT$0.0551337975
|1 MNR / CHF
Fr0.0015272985
|1 MNR / HKD
HK$0.0130743465
|1 MNR / MAD
.د.م0.0168002835