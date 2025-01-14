MoonRabbits Fiyatı (MRB)
Bugün için canlı MoonRabbits (MRB) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 29.69M USD. MRB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MoonRabbits Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 54.17K USD
- Gün içindeki MoonRabbits fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 634.80B USD.
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Gün içerisinde, MoonRabbits / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MoonRabbits / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MoonRabbits / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MoonRabbits / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|+49.70%
|60 Gün
|$ 0
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|90 Gün
|$ 0
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En güncel MoonRabbits fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MoonRabbits (MRB) is a community-driven meme coin built on the TON blockchain. Designed to engage users through gamified interactions, MRB allows participants to earn tokens by completing missions in mini-apps. The project aims to enhance community involvement within the TON ecosystem while leveraging the blockchain's scalability and efficiency. MRB incorporates a deflationary tokenomics model, encouraging long-term holding and fostering a sustainable ecosystem. Initial adoption strategies included airdrops to TON-based holders, such as DOGS and Goats, to promote broader participation and integration within the TON network. MoonRabbits also envisions expanding its use cases through partnerships and collaborations, focusing on combining entertainment, utility, and community growth in a decentralized framework.
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