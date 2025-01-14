Morphex Fiyatı (MPX)
Bugün için canlı Morphex (MPX) fiyatı, 0.02285151 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 505.66K USD. MPX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Morphex Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 906.93 USD
- Gün içindeki Morphex fiyat değişimi -8.13%
- Dolaşımdaki arz: 22.13M USD.
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Gün içerisinde, Morphex / USD fiyat değişimi, $ -0.00202263046204657.
Son 30 gün içerisinde, Morphex / USD fiyat değişimi, $ -0.0121873615.
Son 60 gün içerisinde, Morphex / USD fiyat değişimi, $ -0.0077256933.
Son 90 gün içerisinde, Morphex / USD fiyat değişimi, $ -0.00952670941568732.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00202263046204657
|-8.13%
|30 Gün
|$ -0.0121873615
|-53.33%
|60 Gün
|$ -0.0077256933
|-33.80%
|90 Gün
|$ -0.00952670941568732
|-29.42%
En güncel Morphex fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.40%
-8.13%
-36.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Morphex is an emerging decentralized exchange offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to use. All trades are settled against the Morphex Liquidity Pool (“MLP”), where a user would be able to provide liquidity with any whitelisted asset, and in exchange, they would receive MLP tokens, representing their share in the diversified liquidity pool. Morphex provides low transaction fees, eliminates price impact and provides protection against "scam wick" liquidations, while enabling traders to retain full control of their assets. The pricing of the protocol will be established through an average of prices from top centralized exchanges in combination with Chainlink oracles. Over time, the protocol's governance will have a greater influence over key parameters, such as liquidity incentives for specific MLP pools in the future.
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|1 MPX / AUD
A$0.0367909311
|1 MPX / GBP
￡0.0185097231
|1 MPX / EUR
€0.0221659647
|1 MPX / USD
$0.02285151
|1 MPX / MYR
RM0.102831795
|1 MPX / TRY
₺0.8107715748
|1 MPX / JPY
¥3.6018550062
|1 MPX / RUB
₽2.3479926525
|1 MPX / INR
₹1.978940766
|1 MPX / IDR
Rp374.6148580944
|1 MPX / PHP
₱1.3379559105
|1 MPX / EGP
￡E.1.1542297701
|1 MPX / BRL
R$0.1391656959
|1 MPX / CAD
C$0.0326776593
|1 MPX / BDT
৳2.7618334986
|1 MPX / NGN
₦35.3190653409
|1 MPX / UAH
₴0.968904024
|1 MPX / VES
Bs1.21113003
|1 MPX / PKR
Rs6.368715837
|1 MPX / KZT
₸12.1355229006
|1 MPX / THB
฿0.7918048215
|1 MPX / TWD
NT$0.7559279508
|1 MPX / CHF
Fr0.0207948741
|1 MPX / HKD
HK$0.1777847478
|1 MPX / MAD
.د.م0.2296576755