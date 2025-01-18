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Moss Carbon Credit Fiyatı (MCO2)

USD

Moss Carbon Credit (MCO2) Canlı Fiyat Grafiği

$0.349609
$0.349609$0.349609
+4.20%(1D)

Bugünkü Moss Carbon Credit (MCO2) Fiyatı

Bugün için canlı Moss Carbon Credit (MCO2) fiyatı, 0.349609 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MCO2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Moss Carbon Credit Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.18K USD
- Gün içindeki Moss Carbon Credit fiyat değişimi +4.21%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Moss Carbon Credit (MCO2) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Moss Carbon Credit / USD fiyat değişimi, $ +0.01413079.
Son 30 gün içerisinde, Moss Carbon Credit / USD fiyat değişimi, $ -0.0679423138.
Son 60 gün içerisinde, Moss Carbon Credit / USD fiyat değişimi, $ -0.0671424783.
Son 90 gün içerisinde, Moss Carbon Credit / USD fiyat değişimi, $ -0.1610964454169894.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01413079+4.21%
30 Gün$ -0.0679423138-19.43%
60 Gün$ -0.0671424783-19.20%
90 Gün$ -0.1610964454169894-31.54%

Moss Carbon Credit (MCO2) Fiyat Analizi

En güncel Moss Carbon Credit fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.332728
$ 0.332728$ 0.332728

$ 0.366459
$ 0.366459$ 0.366459

$ 21.68
$ 21.68$ 21.68

-3.38%

+4.21%

-9.13%

Moss Carbon Credit (MCO2) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.18K
$ 1.18K$ 1.18K

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Moss Carbon Credit (MCO2) Kaynağı

Resmi Websitesi

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MCO2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MCO2 / AUD
A$0.56287049
1 MCO2 / GBP
0.28667938
1 MCO2 / EUR
0.33912073
1 MCO2 / USD
$0.349609
1 MCO2 / MYR
RM1.5732405
1 MCO2 / TRY
12.38664687
1 MCO2 / JPY
¥54.63339843
1 MCO2 / RUB
35.83142641
1 MCO2 / INR
30.26914722
1 MCO2 / IDR
Rp5,731.29416496
1 MCO2 / PHP
20.46960695
1 MCO2 / EGP
￡E.17.6202936
1 MCO2 / BRL
R$2.1326149
1 MCO2 / CAD
C$0.50343696
1 MCO2 / BDT
42.4774935
1 MCO2 / NGN
544.56146667
1 MCO2 / UAH
14.72203499
1 MCO2 / VES
Bs18.878886
1 MCO2 / PKR
Rs97.46399702
1 MCO2 / KZT
185.56546502
1 MCO2 / THB
฿12.02305351
1 MCO2 / TWD
NT$11.49864001
1 MCO2 / CHF
Fr0.31814419
1 MCO2 / HKD
HK$2.71995802
1 MCO2 / MAD
.د.م3.51007436