MotoGP Fan Token Fiyatı (MGPT)
Bugün için canlı MotoGP Fan Token (MGPT) fiyatı, 0.00514783 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 113.96K USD. MGPT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MotoGP Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.46K USD
- Gün içindeki MotoGP Fan Token fiyat değişimi +3.00%
- Dolaşımdaki arz: 21.54M USD.
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Gün içerisinde, MotoGP Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0.00014984.
Son 30 gün içerisinde, MotoGP Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0020057242.
Son 60 gün içerisinde, MotoGP Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0019944278.
Son 90 gün içerisinde, MotoGP Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.005108303454194825.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00014984
|+3.00%
|30 Gün
|$ -0.0020057242
|-38.96%
|60 Gün
|$ -0.0019944278
|-38.74%
|90 Gün
|$ -0.005108303454194825
|-49.80%
En güncel MotoGP Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+3.00%
-18.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MotoGP Token (MGPT) is a BRC-20 smart contract built on Bitcichain. MGPT Token offers fans the opportunity to participate in surveys and events, enjoy games and quests linked to digital collectibles, NFT purchases, fan rewards or great experiences. The club also provides an E-Commerce facility, which will include it in its potential ecosystem in the future. It enables Voting, Donation, Exclusive Videos and more. Bitci Fan Tokens strengthen the bond between team and fans by giving fans new ways to interact and grow with their favorite teams. Highlights of the Project Blockchain Framework: The MotoGP Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs. Token Utility: MGPT Token offers a variety of fan engagement options, including limited collection and integration with the Bitci NFT Marketplace, interactive team rewards, exclusive privileges, voting rights, gamification, and exclusive brand experiences. Brand Identity: MotoGP currently has more than 4 million supporters around the World and a digital fan base of over 2.5 million on its social networks. In partnership with the Bitci ecosystem, the MGPT token is accessible to both the MotoGP fanbase and the entire Bitci user base.
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$0.00514783
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|1 MGPT / TRY
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|1 MGPT / INR
₹0.445802078
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Rp84.3906422352
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R$0.0313502847
|1 MGPT / CAD
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