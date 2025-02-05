MT Tower Fiyatı (MT)
Bugün için canlı MT Tower (MT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MT Tower Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 31.49 USD
- Gün içindeki MT Tower fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MT Tower / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MT Tower / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MT Tower / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MT Tower / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-21.05%
|60 Gün
|$ 0
|-16.98%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MT Tower fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-17.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We are here to bring a brand new metaverse platform that revolves around lifestyle, interactions (with influencers & brands), and gaming, allowing people to make new social connections, meet brands, and create their own virtual world. Users will run life as an avatar, and some even as virtual influencers and - what happens in MT Tower - can also be shared on all social media 2.0 platforms. We want to break the rules of traditional social media, and bring people a new web 3.0 / metaverse driven social platform with culture, engagement, virtual experiences, and content such for them to create their own fame and influence. MT Tower is aiming to expand beyond existing social platforms, and has the ability to do just that with tokens, entertainment, and immersive experiences. MT Token will be the currency of this ecosystem that will allow purchases such as new avatar gear and other modifications. There are also other uses planned such as promotional and other transactional ones. We are planning to launch the avatar builder first, towards the end of Q4 2022 / beginning of Q1 2023 and build out the metaverse platform across 2023. In addition to offering influencers a new away to engage with users and users with them, the platform will introduce new way in which brands can interact with users. We are calling this Social Media 3.0 as it takes the experience beyond just video, images, or text and will introduce more ways to interreact.
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