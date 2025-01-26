Mula AI Fiyatı (MULA)
Bugün için canlı Mula AI (MULA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MULA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mula AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 31.09K USD
- Gün içindeki Mula AI fiyat değişimi +59.76%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MULA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MULA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Mula AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00024606.
Son 30 gün içerisinde, Mula AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mula AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mula AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00024606
|+59.76%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mula AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.56%
+59.76%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: - Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time. - Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision. - Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency. - AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems. - Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MULA / AUD
A$--
|1 MULA / GBP
￡--
|1 MULA / EUR
€--
|1 MULA / USD
$--
|1 MULA / MYR
RM--
|1 MULA / TRY
₺--
|1 MULA / JPY
¥--
|1 MULA / RUB
₽--
|1 MULA / INR
₹--
|1 MULA / IDR
Rp--
|1 MULA / PHP
₱--
|1 MULA / EGP
￡E.--
|1 MULA / BRL
R$--
|1 MULA / CAD
C$--
|1 MULA / BDT
৳--
|1 MULA / NGN
₦--
|1 MULA / UAH
₴--
|1 MULA / VES
Bs--
|1 MULA / PKR
Rs--
|1 MULA / KZT
₸--
|1 MULA / THB
฿--
|1 MULA / TWD
NT$--
|1 MULA / CHF
Fr--
|1 MULA / HKD
HK$--
|1 MULA / MAD
.د.م--