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Murasaki Fiyatı (MURA)

USD

Murasaki (MURA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.48729
$0.48729$0.48729
-0.20%(1D)

Bugünkü Murasaki (MURA) Fiyatı

Bugün için canlı Murasaki (MURA) fiyatı, 0.487307 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.97M USD. MURA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Murasaki Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 11.52K USD
- Gün içindeki Murasaki fiyat değişimi -0.29%
- Dolaşımdaki arz: 57.40M USD.

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USD Bazında Murasaki (MURA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Murasaki / USD fiyat değişimi, $ -0.0014475368702268.
Son 30 gün içerisinde, Murasaki / USD fiyat değişimi, $ -0.1644108031.
Son 60 gün içerisinde, Murasaki / USD fiyat değişimi, $ -0.1876629977.
Son 90 gün içerisinde, Murasaki / USD fiyat değişimi, $ -0.1799708961880839.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0014475368702268-0.29%
30 Gün$ -0.1644108031-33.73%
60 Gün$ -0.1876629977-38.51%
90 Gün$ -0.1799708961880839-26.97%

Murasaki (MURA) Fiyat Analizi

En güncel Murasaki fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.470097
$ 0.470097$ 0.470097

$ 0.494421
$ 0.494421$ 0.494421

$ 3.38
$ 3.38$ 3.38

+0.49%

-0.29%

-8.09%

Murasaki (MURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27.97M
$ 27.97M$ 27.97M

$ 11.52K
$ 11.52K$ 11.52K

57.40M
57.40M 57.40M

Murasaki (MURA) Nedir?

Murasaki is the first metaverse ACG virtual idol and decentralized IP ecological community.

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Murasaki (MURA) Kaynağı

Resmi Websitesi

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MURA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MURA / AUD
A$0.78456427
1 MURA / GBP
0.39471867
1 MURA / EUR
0.47268779
1 MURA / USD
$0.487307
1 MURA / MYR
RM2.19775457
1 MURA / TRY
17.28965236
1 MURA / JPY
¥76.72648715
1 MURA / RUB
50.06592118
1 MURA / INR
42.28362839
1 MURA / IDR
Rp7,988.63806608
1 MURA / PHP
28.57080941
1 MURA / EGP
￡E.24.6090035
1 MURA / BRL
R$2.96769963
1 MURA / CAD
C$0.69684901
1 MURA / BDT
59.23216585
1 MURA / NGN
755.51102666
1 MURA / UAH
20.6618168
1 MURA / VES
Bs25.827271
1 MURA / PKR
Rs135.8124609
1 MURA / KZT
258.78925542
1 MURA / THB
฿16.89493369
1 MURA / TWD
NT$16.12498863
1 MURA / CHF
Fr0.44344937
1 MURA / HKD
HK$3.79124846
1 MURA / MAD
.د.م4.91692763