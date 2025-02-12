MUU Fiyatı ($MUU)
Bugün için canlı MUU ($MUU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $MUU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MUU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 30.80 USD
- Gün içindeki MUU fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki $MUU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, $MUU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MUU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MUU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MUU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MUU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-19.12%
|60 Gün
|$ 0
|-31.38%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MUU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Muu Inu is a unique utility token on the BSC chain. It has a total supply of 1 Trillion and is listed on pancakeswap Muu Inu is aiming to bring about a change through its choice of name and logo. Whilst paying homage to the massive BSC community and the coin which is endorsed by it, we believe in the potential of this project to do well. The utility we aim to bring to this project and holders includes: -Play2Earn game - Staking - NFTs These utilities we bring to the project will be accompanied by viral marketing to ensure the growth and awareness of the project. We are aiming to market this globally and bring in investors to play our play2earn game which will comprise of burning and buyback functions within it. Currently the NFTs are being made which will be used for the game as well so that the ecosystem for MuuInu is fully functional. Our vision is to inherently create a project which comprises of virality and humour to ensure that the community will stay interested. We will ensure we market this project such that it brings an atmosphere of joy within all investors. More information will continue to be provided as we reach certain milestones of the project and utilise the budget to further our utilities.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 $MUU / AUD
A$--
|1 $MUU / GBP
￡--
|1 $MUU / EUR
€--
|1 $MUU / USD
$--
|1 $MUU / MYR
RM--
|1 $MUU / TRY
₺--
|1 $MUU / JPY
¥--
|1 $MUU / RUB
₽--
|1 $MUU / INR
₹--
|1 $MUU / IDR
Rp--
|1 $MUU / PHP
₱--
|1 $MUU / EGP
￡E.--
|1 $MUU / BRL
R$--
|1 $MUU / CAD
C$--
|1 $MUU / BDT
৳--
|1 $MUU / NGN
₦--
|1 $MUU / UAH
₴--
|1 $MUU / VES
Bs--
|1 $MUU / PKR
Rs--
|1 $MUU / KZT
₸--
|1 $MUU / THB
฿--
|1 $MUU / TWD
NT$--
|1 $MUU / CHF
Fr--
|1 $MUU / HKD
HK$--
|1 $MUU / MAD
.د.م--