MuxyAI Fiyatı (MAI)
Bugün için canlı MuxyAI (MAI) fiyatı, 0.00947331 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.73M USD. MAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MuxyAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki MuxyAI fiyat değişimi -50.50%
- Dolaşımdaki arz: 710.00M USD.
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Gün içerisinde, MuxyAI / USD fiyat değişimi, $ -0.009665988352935043.
Son 30 gün içerisinde, MuxyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MuxyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MuxyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.009665988352935043
|-50.50%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MuxyAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-10.86%
-50.50%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.
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|1 MAI / VND
₫242.90514171
|1 MAI / AUD
A$0.0147783636
|1 MAI / GBP
￡0.0071049825
|1 MAI / EUR
€0.008525979
|1 MAI / USD
$0.00947331
|1 MAI / MYR
RM0.0410194323
|1 MAI / TRY
₺0.367564428
|1 MAI / JPY
¥1.3998710187
|1 MAI / RUB
₽0.7672433769
|1 MAI / INR
₹0.8047576845
|1 MAI / IDR
Rp157.8884368446
|1 MAI / KRW
₩13.3426834695
|1 MAI / PHP
₱0.5282317656
|1 MAI / EGP
￡E.0.4783074219
|1 MAI / BRL
R$0.0537136677
|1 MAI / CAD
C$0.0131679009
|1 MAI / BDT
৳1.1488283037
|1 MAI / NGN
₦15.1815476736
|1 MAI / UAH
₴0.3927634326
|1 MAI / VES
Bs0.87154452
|1 MAI / PKR
Rs2.6617159107
|1 MAI / KZT
₸4.8357458226
|1 MAI / THB
฿0.3161243547
|1 MAI / TWD
NT$0.2863781613
|1 MAI / AED
د.إ0.0347670477
|1 MAI / CHF
Fr0.0079575804
|1 MAI / HKD
HK$0.0737970849
|1 MAI / MAD
.د.م0.0883859823
|1 MAI / MXN
$0.1859610753