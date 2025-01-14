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Nation3 Fiyatı (NATION)

USD

Nation3 (NATION) Canlı Fiyat Grafiği

$8.95
$8.95$8.95
0.00%(1D)

Bugünkü Nation3 (NATION) Fiyatı

Bugün için canlı Nation3 (NATION) fiyatı, 8.95 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 173.15K USD. NATION / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nation3 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 134.22 USD
- Gün içindeki Nation3 fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 19.35K USD.

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USD Bazında Nation3 (NATION) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nation3 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nation3 / USD fiyat değişimi, $ -1.9430852750.
Son 60 gün içerisinde, Nation3 / USD fiyat değişimi, $ -5.9886830700.
Son 90 gün içerisinde, Nation3 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -1.9430852750-21.71%
60 Gün$ -5.9886830700-66.91%
90 Gün$ 0--

Nation3 (NATION) Fiyat Analizi

En güncel Nation3 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 12,749.11
$ 12,749.11$ 12,749.11

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Nation3 (NATION) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 173.15K
$ 173.15K$ 173.15K

$ 134.22
$ 134.22$ 134.22

19.35K
19.35K 19.35K

Nation3 (NATION) Nedir?

Nation3 is a community movement towards creating a sovereign nation on the cloud. Its mission is to research, launch, and fund initiatives, products and services that are essential to a thriving cloud nation. The $NATION token will serve as the gateway to participate in the community Discord, participate in governance decisions, receive an NFT passport, and eventually to receive the services provided by the new cloud nation.

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Nation3 (NATION) Kaynağı

Resmi Websitesi

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NATION Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NATION / AUD
A$14.4095
1 NATION / GBP
7.2495
1 NATION / EUR
8.6815
1 NATION / USD
$8.95
1 NATION / MYR
RM40.275
1 NATION / TRY
317.546
1 NATION / JPY
¥1,410.699
1 NATION / RUB
919.6125
1 NATION / INR
775.1595
1 NATION / IDR
Rp146,721.288
1 NATION / PHP
524.112
1 NATION / EGP
￡E.452.154
1 NATION / BRL
R$54.5055
1 NATION / CAD
C$12.7985
1 NATION / BDT
1,081.697
1 NATION / NGN
13,833.0305
1 NATION / UAH
379.48
1 NATION / VES
Bs474.35
1 NATION / PKR
Rs2,494.365
1 NATION / KZT
4,752.987
1 NATION / THB
฿310.207
1 NATION / TWD
NT$296.1555
1 NATION / CHF
Fr8.1445
1 NATION / HKD
HK$69.631
1 NATION / MAD
.د.م89.9475