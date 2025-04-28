Native Decentralized Euro Protocol Share Fiyatı (NDEPS)
Bugün için canlı Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) fiyatı, 0.41551 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.15M USD. NDEPS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Native Decentralized Euro Protocol Share Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Native Decentralized Euro Protocol Share fiyat değişimi -0.02%
- Dolaşımdaki arz: 26.83M USD.
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Gün içerisinde, Native Decentralized Euro Protocol Share / USD fiyat değişimi, $ -0.0001123205421357.
Son 30 gün içerisinde, Native Decentralized Euro Protocol Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Native Decentralized Euro Protocol Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Native Decentralized Euro Protocol Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0001123205421357
|-0.02%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Native Decentralized Euro Protocol Share fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
-0.02%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.
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