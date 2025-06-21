NAVIX Fiyatı (NAVIX)
Bugün için canlı NAVIX (NAVIX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2,99K USD. NAVIX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NAVIX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki NAVIX fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 14,61M USD.
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Gün içerisinde, NAVIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NAVIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NAVIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NAVIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.
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