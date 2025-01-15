Ndau Fiyatı (NDAU)
Bugün için canlı Ndau (NDAU) fiyatı, 13.49 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NDAU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ndau Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 166.41 USD
- Gün içindeki Ndau fiyat değişimi -0.05%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ndau / USD fiyat değişimi, $ -0.00725668261986.
Son 30 gün içerisinde, Ndau / USD fiyat değişimi, $ +22.2596844220.
Son 60 gün içerisinde, Ndau / USD fiyat değişimi, $ +19.5385018570.
Son 90 gün içerisinde, Ndau / USD fiyat değişimi, $ +9.9869549525099843.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00725668261986
|-0.05%
|30 Gün
|$ +22.2596844220
|+165.01%
|60 Gün
|$ +19.5385018570
|+144.84%
|90 Gün
|$ +9.9869549525099843
|+285.09%
En güncel Ndau fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
-0.05%
+50.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ndau is the world’s first buoyant virtual currency. It has been specifically optimized for the long-term store of value with resilient governance and safeguards designed to protect its holders. ndau has been designed with a unique monetary policy that encourages long-term holding and discourages active, speculative trading. ndau has the freedom to rise with increasing demand while mitigating downside volatility by reacting to real-time supply and demand conditions. Transfer ndau from an exchange to the ndau wallet app to earn Ecosystem Alignment Incentives (EAI). The holding of ndau is rewarded by steadily increasing EAI up to 10% based on the number of months held, coupled with an additional incentive up to 5% for holders who lock ndau in their wallets.
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|1 NDAU / AUD
A$21.7189
|1 NDAU / GBP
￡11.0618
|1 NDAU / EUR
€13.0853
|1 NDAU / USD
$13.49
|1 NDAU / MYR
RM60.705
|1 NDAU / TRY
₺478.4903
|1 NDAU / JPY
¥2,131.42
|1 NDAU / RUB
₽1,392.0331
|1 NDAU / INR
₹1,167.5595
|1 NDAU / IDR
Rp221,147.5056
|1 NDAU / PHP
₱791.5932
|1 NDAU / EGP
￡E.680.4356
|1 NDAU / BRL
R$81.6145
|1 NDAU / CAD
C$19.2907
|1 NDAU / BDT
৳1,640.7887
|1 NDAU / NGN
₦20,947.1371
|1 NDAU / UAH
₴570.7619
|1 NDAU / VES
Bs714.97
|1 NDAU / PKR
Rs3,762.9006
|1 NDAU / KZT
₸7,160.2222
|1 NDAU / THB
฿468.2379
|1 NDAU / TWD
NT$444.9002
|1 NDAU / CHF
Fr12.2759
|1 NDAU / HKD
HK$104.9522
|1 NDAU / MAD
.د.م135.8443