Neptune Finance Fiyatı (NEP)
Bugün için canlı Neptune Finance (NEP) fiyatı, 0.03787931 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 43.04K USD. NEP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Neptune Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Neptune Finance fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.13M USD.
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Gün içerisinde, Neptune Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Neptune Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0304006728.
Son 60 gün içerisinde, Neptune Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Neptune Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0304006728
|-80.25%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Neptune Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Neptune positions itself as the premier decentralized exchange (DEX) on the Swell Network, leveraging the ve(3,3) concentrated liquidity model and an innovative DEX aggregator to deliver unmatched swap rates and an exceptional user experience. With an innovative approach to liquidity aggregation and efficient trading, Neptune empowers both traders and liquidity providers to navigate the complexities of DeFi effortlessly. Advanced features, such as the Innovative AMM and Powerful Dex Aggregator, ensure users access the best rates by dynamically scanning multiple liquidity sources. Additionally, Neptune employs a governance and rewards system tailored to promote fair token distribution and sustained ecosystem growth.
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