Bugünkü NESHUDO Fiyatı

Bugünkü NESHUDO (NESHUDO) fiyatı $ 0,00000542 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NESHUDO / USD dönüşüm oranı NESHUDO başına $ 0,00000542 şeklindedir.

NESHUDO, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.415,43 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,96M NESHUDO şeklindedir. Son 24 saat içinde NESHUDO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00006129 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000048 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NESHUDO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%17,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NESHUDO (NESHUDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,42K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,42K Dolaşım Arzı 999,96M Toplam Arz 999.958.321,210565

