Nest ETF Vault Fiyatı (NETF)
Bugün için canlı Nest ETF Vault (NETF) fiyatı, 1.0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.01K USD. NETF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nest ETF Vault Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Nest ETF Vault fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 1.01K USD.
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Gün içerisinde, Nest ETF Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Nest ETF Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nest ETF Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nest ETF Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0.0
|0.00%
|30 Gün
|$ 0
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|60 Gün
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NETF / VND
₫25,641
|1 NETF / AUD
A$1.56
|1 NETF / GBP
￡0.75
|1 NETF / EUR
€0.9
|1 NETF / USD
$1
|1 NETF / MYR
RM4.33
|1 NETF / TRY
₺38.79
|1 NETF / JPY
¥147.81
|1 NETF / RUB
₽80.99
|1 NETF / INR
₹84.85
|1 NETF / IDR
Rp16,666.66
|1 NETF / KRW
₩1,408.45
|1 NETF / PHP
₱55.76
|1 NETF / EGP
￡E.50.49
|1 NETF / BRL
R$5.67
|1 NETF / CAD
C$1.39
|1 NETF / BDT
৳121.27
|1 NETF / NGN
₦1,602.56
|1 NETF / UAH
₴41.46
|1 NETF / VES
Bs92
|1 NETF / PKR
Rs280.97
|1 NETF / KZT
₸510.46
|1 NETF / THB
฿33.36
|1 NETF / TWD
NT$30.23
|1 NETF / AED
د.إ3.67
|1 NETF / CHF
Fr0.84
|1 NETF / HKD
HK$7.79
|1 NETF / MAD
.د.م9.33
|1 NETF / MXN
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