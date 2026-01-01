Bugünkü NeverPay Fiyatı

Bugünkü NeverPay (NPAY) fiyatı $ 0,0000059 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NPAY / USD dönüşüm oranı NPAY başına $ 0,0000059 şeklindedir.

NeverPay, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.885,94 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,99M NPAY şeklindedir. Son 24 saat içinde NPAY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00016098 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000554 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NPAY, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NeverPay (NPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,89K$ 5,89K $ 5,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,89K$ 5,89K $ 5,89K Dolaşım Arzı 997,99M 997,99M 997,99M Toplam Arz 997.987.963,878448 997.987.963,878448 997.987.963,878448

Şu anki NeverPay piyasa değeri $ 5,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NPAY arzı 997,99M olup, toplam arzı 997987963.878448. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,89K.