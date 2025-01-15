NEXTYPE Finance Fiyatı (NT)
Bugün için canlı NEXTYPE Finance (NT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NEXTYPE Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 56.14 USD
- Gün içindeki NEXTYPE Finance fiyat değişimi -0.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki NT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, NEXTYPE Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NEXTYPE Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NEXTYPE Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NEXTYPE Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.75%
|30 Gün
|$ 0
|+16.93%
|60 Gün
|$ 0
|+15.61%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NEXTYPE Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
-0.75%
+1.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NEXTYPE is an integrated application ecosystem among game, NFT and DeFi that can be cross-chain (cross platform), which will create a more efficient and free NFT asset swapping protocol for the blockchain world, and provide users with high-quality multiform Dapps based on games + DeFi, games + NFT synthesis, and NFT + DeFi. NEXTYPE provides an initial encrypted tokens distribution channel for various blockchain project initiators based on the DeFi in games. NEXTYPE also offers the underlying technical support of NFT asset upgrade for online games, and establishes the value bridge between the blockchain world and the traditional game world with NFT through Dapp. Construct a game-Dapp platform which is easier to use with higher efficiency, lower cost, as well as, providing all-round value empowerment to market, traffic, resources, and crossover.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NT / AUD
A$--
|1 NT / GBP
￡--
|1 NT / EUR
€--
|1 NT / USD
$--
|1 NT / MYR
RM--
|1 NT / TRY
₺--
|1 NT / JPY
¥--
|1 NT / RUB
₽--
|1 NT / INR
₹--
|1 NT / IDR
Rp--
|1 NT / PHP
₱--
|1 NT / EGP
￡E.--
|1 NT / BRL
R$--
|1 NT / CAD
C$--
|1 NT / BDT
৳--
|1 NT / NGN
₦--
|1 NT / UAH
₴--
|1 NT / VES
Bs--
|1 NT / PKR
Rs--
|1 NT / KZT
₸--
|1 NT / THB
฿--
|1 NT / TWD
NT$--
|1 NT / CHF
Fr--
|1 NT / HKD
HK$--
|1 NT / MAD
.د.م--