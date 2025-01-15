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Nexus Pro USEU Fiyatı (USEU)

USD

Nexus Pro USEU (USEU) Canlı Fiyat Grafiği

$0.942111
$0.942111$0.942111
+1.60%(1D)

Bugünkü Nexus Pro USEU (USEU) Fiyatı

Bugün için canlı Nexus Pro USEU (USEU) fiyatı, 0.942111 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. USEU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nexus Pro USEU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.50K USD
- Gün içindeki Nexus Pro USEU fiyat değişimi +1.66%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Nexus Pro USEU (USEU) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nexus Pro USEU / USD fiyat değişimi, $ +0.01540264.
Son 30 gün içerisinde, Nexus Pro USEU / USD fiyat değişimi, $ +0.0055287784.
Son 60 gün içerisinde, Nexus Pro USEU / USD fiyat değişimi, $ +0.0134182043.
Son 90 gün içerisinde, Nexus Pro USEU / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01540264+1.66%
30 Gün$ +0.0055287784+0.59%
60 Gün$ +0.0134182043+1.42%
90 Gün$ 0--

Nexus Pro USEU (USEU) Fiyat Analizi

En güncel Nexus Pro USEU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.924885
$ 0.924885$ 0.924885

$ 0.948396
$ 0.948396$ 0.948396

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

--

+1.66%

+1.59%

Nexus Pro USEU (USEU) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 4.50K
$ 4.50K$ 4.50K

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Nexus Pro USEU (USEU) Kaynağı

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USEU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USEU / AUD
A$1.51679871
1 USEU / GBP
0.77253102
1 USEU / EUR
0.91384767
1 USEU / USD
$0.942111
1 USEU / MYR
RM4.2394995
1 USEU / TRY
33.41667717
1 USEU / JPY
¥148.853538
1 USEU / RUB
97.21643409
1 USEU / INR
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1 USEU / IDR
Rp15,444.44015184
1 USEU / PHP
55.3019157
1 USEU / EGP
￡E.47.51065773
1 USEU / BRL
R$5.69977155
1 USEU / CAD
C$1.34721873
1 USEU / BDT
114.58896093
1 USEU / NGN
1,462.90053969
1 USEU / UAH
39.86071641
1 USEU / VES
Bs49.931883
1 USEU / PKR
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1 USEU / KZT
500.05367658
1 USEU / THB
฿32.70067281
1 USEU / TWD
NT$31.07082078
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Fr0.85732101
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