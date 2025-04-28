NFT Ai Fiyatı (NFTAI)
Bugün için canlı NFT Ai (NFTAI) fiyatı, 0.00272008 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NFTAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NFT Ai Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki NFT Ai fiyat değişimi -2.63%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, NFT Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NFT Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NFT Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NFT Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.63%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NFT Ai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.44%
-2.63%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. Our token $NFTAi is currently live on the Solana blockchain and listed on Biconomy Exchange. We’re seeing a growing community and increasing demand for broader access to our token across reputable platforms.
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|1 NFTAI / VND
₫71.5789052
|1 NFTAI / AUD
A$0.0042433248
|1 NFTAI / GBP
￡0.00204006
|1 NFTAI / EUR
€0.0023936704
|1 NFTAI / USD
$0.00272008
|1 NFTAI / MYR
RM0.0118867496
|1 NFTAI / TRY
₺0.1045598752
|1 NFTAI / JPY
¥0.3905762872
|1 NFTAI / RUB
₽0.224814612
|1 NFTAI / INR
₹0.2322132296
|1 NFTAI / IDR
Rp46.103043932
|1 NFTAI / KRW
₩3.9137599072
|1 NFTAI / PHP
₱0.1530045
|1 NFTAI / EGP
￡E.0.1386696784
|1 NFTAI / BRL
R$0.0154500544
|1 NFTAI / CAD
C$0.0037537104
|1 NFTAI / BDT
৳0.330217712
|1 NFTAI / NGN
₦4.380144824
|1 NFTAI / UAH
₴0.1136721432
|1 NFTAI / VES
Bs0.2312068
|1 NFTAI / PKR
Rs0.7646960904
|1 NFTAI / KZT
₸1.399209152
|1 NFTAI / THB
฿0.0914762904
|1 NFTAI / TWD
NT$0.0885114032
|1 NFTAI / AED
د.إ0.0099826936
|1 NFTAI / CHF
Fr0.0022304656
|1 NFTAI / HKD
HK$0.02108062
|1 NFTAI / MAD
.د.م0.0251879408
|1 NFTAI / MXN
$0.0531231624