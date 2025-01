NFT Soccer Games (NFSG) Nedir?

The first play-to-earn Football Manager game on Avalanche C-Chain. You can earn by training your players, playing friendly matches, beating your rivals in death matches or getting rank in tournaments.

NFT Soccer Games (NFSG) Kaynağı Resmi Websitesi