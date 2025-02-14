Nina Fiyatı (NINA)
Bugün için canlı Nina (NINA) fiyatı, 0.00601058 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 601.06K USD. NINA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nina Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.63K USD
- Gün içindeki Nina fiyat değişimi -20.11%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Nina / USD fiyat değişimi, $ -0.001513075607773611.
Son 30 gün içerisinde, Nina / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nina / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nina / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001513075607773611
|-20.11%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Nina fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.28%
-20.11%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!
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