NKCL Classic Fiyatı (NKCLC)
Bugün için canlı NKCL Classic (NKCLC) fiyatı, 0.34096 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NKCLC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NKCL Classic Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.17K USD
- Gün içindeki NKCL Classic fiyat değişimi +5.39%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, NKCL Classic / USD fiyat değişimi, $ +0.01744434.
Son 30 gün içerisinde, NKCL Classic / USD fiyat değişimi, $ -0.0969025027.
Son 60 gün içerisinde, NKCL Classic / USD fiyat değişimi, $ -0.1027371466.
Son 90 gün içerisinde, NKCL Classic / USD fiyat değişimi, $ -0.13830197675805865.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01744434
|+5.39%
|30 Gün
|$ -0.0969025027
|-28.42%
|60 Gün
|$ -0.1027371466
|-30.13%
|90 Gün
|$ -0.13830197675805865
|-28.85%
En güncel NKCL Classic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.31%
+5.39%
-20.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NKCL Classic is a token of NKCL, an immune-care platform that utilizes NK Cells. NKCL is personalized immune-care platform using NK Cells. NKCLC is being utilized as a Token reward for Medical Data sharing incentives. Medical Institutions, Pharmaceutical & Insurance Companies are part of the value chain and NKCL is ensuring that the personal information is kept secure while the medical analytical data is infused into the value chain of the treatment ecosystem.
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|1 NKCLC / AUD
A$0.545536
|1 NKCLC / GBP
￡0.2761776
|1 NKCLC / EUR
€0.3307312
|1 NKCLC / USD
$0.34096
|1 NKCLC / MYR
RM1.53432
|1 NKCLC / TRY
₺12.0802128
|1 NKCLC / JPY
¥52.899944
|1 NKCLC / RUB
₽35.0745552
|1 NKCLC / INR
₹29.5237264
|1 NKCLC / IDR
Rp5,589.5073024
|1 NKCLC / PHP
₱19.9700272
|1 NKCLC / EGP
￡E.17.184384
|1 NKCLC / BRL
R$2.0559888
|1 NKCLC / CAD
C$0.4875728
|1 NKCLC / BDT
৳41.4539168
|1 NKCLC / NGN
₦531.0895248
|1 NKCLC / UAH
₴14.3816928
|1 NKCLC / VES
Bs18.41184
|1 NKCLC / PKR
Rs95.1312496
|1 NKCLC / KZT
₸180.87928
|1 NKCLC / THB
฿11.7767584
|1 NKCLC / TWD
NT$11.2209936
|1 NKCLC / CHF
Fr0.3102736
|1 NKCLC / HKD
HK$2.6526688
|1 NKCLC / MAD
.د.م3.426648