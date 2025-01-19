noderzz by Virtuals Fiyatı (NODE)
Bugün için canlı noderzz by Virtuals (NODE) fiyatı, 0.00352626 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.53M USD. NODE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
noderzz by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 24.04K USD
- Gün içindeki noderzz by Virtuals fiyat değişimi -6.70%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, noderzz by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.000253375058724262.
Son 30 gün içerisinde, noderzz by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, noderzz by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, noderzz by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000253375058724262
|-6.70%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel noderzz by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.64%
-6.70%
-34.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Noderzz is the first-of-its-kind autonomous AI agent built to redefine infrastructure and blockchain operations. From deploying nodes to staking, it learns, adapts, and operates independently—taking the hassle out of complex workflows. Its mission? To perform tasks autonomously, expand its knowledge base, and collaborate with other agents, creating a dynamic ecosystem of intelligent decision-makers. Built on Mintair’s cutting-edge framework, Noderzz represents the future of scalable, community-driven automation. Whether you’re a developer, a stakeholder, or an enthusiast, Noderzz invites you to be part of a growing community. Together, we’ll shape its journey, driving innovation and collaboration as it transforms infrastructure and blockchain operations.
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