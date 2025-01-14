Nodes Reward Coin Fiyatı (NRC)
Bugün için canlı Nodes Reward Coin (NRC) fiyatı, 0.00778955 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 25.84K USD. NRC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nodes Reward Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 44.95 USD
- Gün içindeki Nodes Reward Coin fiyat değişimi +0.97%
- Dolaşımdaki arz: 3.32M USD.
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Gün içerisinde, Nodes Reward Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nodes Reward Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0022432829.
Son 60 gün içerisinde, Nodes Reward Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0022198721.
Son 90 gün içerisinde, Nodes Reward Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.007625339234526536.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.97%
|30 Gün
|$ -0.0022432829
|-28.79%
|60 Gün
|$ -0.0022198721
|-28.49%
|90 Gün
|$ -0.007625339234526536
|-49.46%
En güncel Nodes Reward Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.08%
+0.97%
-9.53%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nodes Reward Coin, affectionately known as NRC, isn't just another star in the cryptocurrency constellation. It's a trailblazer that capitalizes on the prowess of these nodes to enable seamless transactions, enhance the art of consensus, and reward the champions of the network. We have a strong affinity for cryptocurrencies that are true 'coins' with their own blockchain and native value, as opposed to 'tokens' that are built on other platforms. We are a creative agency with a passion for masternodes. ~ NRC & PLatform Relation Nodes Reward Coin (NRC) is the blood that flood the vains of Node Reward Platform. It’s used in everything for payment accross the platform ~ NRC as a Future Financial Security Gain Financial benefits from NRC masternode reward. We provide usecase and liquidity for NRC to be a future investment. ~ NRC as a Peer to Peer Currency Our dedication guarantees the preservation of NRC’s intrinsic value, establishing it as a reliable internet payment currency.
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|1 NRC / AUD
A$0.012619071
|1 NRC / GBP
￡0.006387431
|1 NRC / EUR
€0.0075558635
|1 NRC / USD
$0.00778955
|1 NRC / MYR
RM0.035052975
|1 NRC / TRY
₺0.2764511295
|1 NRC / JPY
¥1.2297362585
|1 NRC / RUB
₽0.802167859
|1 NRC / INR
₹0.6741855525
|1 NRC / IDR
Rp127.697520552
|1 NRC / PHP
₱0.4576360625
|1 NRC / EGP
￡E.0.392904902
|1 NRC / BRL
R$0.047204673
|1 NRC / CAD
C$0.011216952
|1 NRC / BDT
৳0.9474429665
|1 NRC / NGN
₦12.0955353445
|1 NRC / UAH
₴0.3295758605
|1 NRC / VES
Bs0.41284615
|1 NRC / PKR
Rs2.172817077
|1 NRC / KZT
₸4.134537349
|1 NRC / THB
฿0.270764758
|1 NRC / TWD
NT$0.2571330455
|1 NRC / CHF
Fr0.0070884905
|1 NRC / HKD
HK$0.060602699
|1 NRC / MAD
.د.م0.0784407685