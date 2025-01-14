Noods Fiyatı (NOODS)
Bugün için canlı Noods (NOODS) fiyatı, 0.00164121 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.64M USD. NOODS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Noods Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 45.13 USD
- Gün içindeki Noods fiyat değişimi -2.38%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.
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Gün içerisinde, Noods / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Noods / USD fiyat değişimi, $ -0.0007790618.
Son 60 gün içerisinde, Noods / USD fiyat değişimi, $ -0.0008504561.
Son 90 gün içerisinde, Noods / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.38%
|30 Gün
|$ -0.0007790618
|-47.46%
|60 Gün
|$ -0.0008504561
|-51.81%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Noods fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.67%
-2.38%
-24.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet Noodles the Pooch—the adorable and hilarious social media sensation who has captured the hearts of over 2M ‘Noodists’ through her relatable office antics, driving skills and sweet yet salty attitude. When this Corporate Canine™️ isn’t judging her colleagues, drinking on the job, ignoring calls and meeting with Hank from HR, Noodles is all about cuddles, kisses and belly rubs. Launched by her megafans, with full permission and support from Noodles herself, the NOODS coin is now available on Solana! Join the community on her journey to early retirement and remember: if you’re going to send noods, make sure to verify the recipient!
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|1 NOODS / AUD
A$0.0026423481
|1 NOODS / GBP
￡0.0013293801
|1 NOODS / EUR
€0.0015919737
|1 NOODS / USD
$0.00164121
|1 NOODS / MYR
RM0.007385445
|1 NOODS / TRY
₺0.0582301308
|1 NOODS / JPY
¥0.2587367565
|1 NOODS / RUB
₽0.1686343275
|1 NOODS / INR
₹0.1421451981
|1 NOODS / IDR
Rp26.9050776624
|1 NOODS / PHP
₱0.0961420818
|1 NOODS / EGP
￡E.0.082881105
|1 NOODS / BRL
R$0.0099949689
|1 NOODS / CAD
C$0.0023469303
|1 NOODS / BDT
৳0.1983566406
|1 NOODS / NGN
₦2.5366377639
|1 NOODS / UAH
₴0.069587304
|1 NOODS / VES
Bs0.08698413
|1 NOODS / PKR
Rs0.457405227
|1 NOODS / KZT
₸0.8715809826
|1 NOODS / THB
฿0.0568843386
|1 NOODS / TWD
NT$0.0543076389
|1 NOODS / CHF
Fr0.0014935011
|1 NOODS / HKD
HK$0.0127686138
|1 NOODS / MAD
.د.م0.0164941605