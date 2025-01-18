Nord Ai Fiyatı (NOAI)
Bugün için canlı Nord Ai (NOAI) fiyatı, 0.00007898 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.80K USD. NOAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nord Ai Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 78.69 USD
- Gün içindeki Nord Ai fiyat değişimi -1.12%
- Dolaşımdaki arz: 200.00M USD.
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Gün içerisinde, Nord Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nord Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nord Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nord Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.12%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Nord Ai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.17%
-1.12%
-10.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nord AI simplifies blockchain data, offering innovative features that make it easy for users to track ERC-20 tokens, monitor wallet activity, and gain actionable insights. With an intuitive interface and cutting-edge AI technology, Nord AI provides users with real-time analysis of wallet transactions, token movements, and key metrics that matter most. Whether you're an investor seeking deeper insights into your portfolio, a project looking to understand token distribution, or a developer exploring blockchain interactions, Nord AI equips you with the tools to stay ahead. It doesn’t just present data; it transforms it into meaningful visualizations, making complex blockchain ecosystems easier to navigate. As Nord AI evolves, it will continue to integrate support for additional blockchain networks, deliver more advanced predictive analytics, and enhance community tools like Telegram bots for instant updates. With a focus on accessibility and innovation, Nord AI aims to be the go-to platform for anyone in the crypto space seeking clarity and control over their data.
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