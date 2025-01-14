Not Financial Advice Fiyatı (NFAI)

USD

Not Financial Advice (NFAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01044396
$0.01044396$0.01044396
+23.50%(1D)

Bugünkü Not Financial Advice (NFAI) Fiyatı

Bugün için canlı Not Financial Advice (NFAI) fiyatı, 0.01044396 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 885.13K USD. NFAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Not Financial Advice Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.56K USD
- Gün içindeki Not Financial Advice fiyat değişimi +23.57%
- Dolaşımdaki arz: 84.75M USD.

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USD Bazında Not Financial Advice (NFAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Not Financial Advice / USD fiyat değişimi, $ +0.00199237.
Son 30 gün içerisinde, Not Financial Advice / USD fiyat değişimi, $ -0.0022967030.
Son 60 gün içerisinde, Not Financial Advice / USD fiyat değişimi, $ -0.0028882374.
Son 90 gün içerisinde, Not Financial Advice / USD fiyat değişimi, $ -0.022103942872266644.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00199237+23.57%
30 Gün$ -0.0022967030-21.99%
60 Gün$ -0.0028882374-27.65%
90 Gün$ -0.022103942872266644-67.91%

Not Financial Advice (NFAI) Fiyat Analizi

En güncel Not Financial Advice fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.0077506
$ 0.0077506$ 0.0077506

$ 0.0104528
$ 0.0104528$ 0.0104528

$ 0.291385
$ 0.291385$ 0.291385

-0.08%

+23.57%

+3.71%

Not Financial Advice (NFAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 885.13K
$ 885.13K$ 885.13K

$ 1.56K
$ 1.56K$ 1.56K

84.75M
84.75M 84.75M

Not Financial Advice (NFAI) Nedir?

NFAi is a decentralized Hedge Fund experiment that aims to use the power of neural net technology to make leverage trading decisions on decentralized leverage trading platforms. Profits from this experiement will be used to fund further development and reward holders via buybacks, burns, and an upcoming staking module.

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Not Financial Advice (NFAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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NFAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NFAI / AUD
A$0.0168147756
1 NFAI / GBP
0.0084596076
1 NFAI / EUR
0.0101306412
1 NFAI / USD
$0.01044396
1 NFAI / MYR
RM0.04699782
1 NFAI / TRY
0.3705517008
1 NFAI / JPY
¥1.646490294
1 NFAI / RUB
1.07311689
1 NFAI / INR
0.9045513756
1 NFAI / IDR
Rp171.2124316224
1 NFAI / PHP
0.6118071768
1 NFAI / EGP
￡E.0.52741998
1 NFAI / BRL
R$0.0636037164
1 NFAI / CAD
C$0.0149348628
1 NFAI / BDT
1.2622570056
1 NFAI / NGN
16.1420801364
1 NFAI / UAH
0.442823904
1 NFAI / VES
Bs0.55352988
1 NFAI / PKR
Rs2.910731652
1 NFAI / KZT
5.5463693976
1 NFAI / THB
฿0.3619876536
1 NFAI / TWD
NT$0.3455906364
1 NFAI / CHF
Fr0.0095040036
1 NFAI / HKD
HK$0.0812540088
1 NFAI / MAD
.د.م0.104961798