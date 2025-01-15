NousAI Fiyatı (NOUS)
Bugün için canlı NousAI (NOUS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NOUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NousAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 156.22 USD
- Gün içindeki NousAI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki NOUS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NOUS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, NousAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NousAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NousAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NousAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-39.49%
|60 Gün
|$ 0
|-46.49%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NousAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-6.18%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nous AI is an advanced chatbot platform equipped with a dynamic prompt generation engine designed to enhance user interactions. Our platform focuses on personalizing conversations and providing intelligent suggestions about potential follow-up questions, significantly improving the user experience. Key Features: Dynamic Prompt Engine: At the heart of Nous AI, this feature uses sophisticated algorithms to predict and suggest relevant topics and questions, ensuring conversations are smooth and engaging. Personalized Interactions: Each user’s experience is tailored based on their past interactions, preferences, and behavioral data, making each conversation unique and personal. Revenue-Generating Model: Nous AI is not just innovative but also economically sustainable. It is designed to generate revenue through various channels, and we commit to distributing 100% of this revenue back to the token holders, creating a mutually beneficial ecosystem. Community-Centric Approach: We actively involve our community in the development process, using their feedback to refine features and direct the project's growth. This inclusive approach helps align our objectives with those of our users.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NOUS / AUD
A$--
|1 NOUS / GBP
￡--
|1 NOUS / EUR
€--
|1 NOUS / USD
$--
|1 NOUS / MYR
RM--
|1 NOUS / TRY
₺--
|1 NOUS / JPY
¥--
|1 NOUS / RUB
₽--
|1 NOUS / INR
₹--
|1 NOUS / IDR
Rp--
|1 NOUS / PHP
₱--
|1 NOUS / EGP
￡E.--
|1 NOUS / BRL
R$--
|1 NOUS / CAD
C$--
|1 NOUS / BDT
৳--
|1 NOUS / NGN
₦--
|1 NOUS / UAH
₴--
|1 NOUS / VES
Bs--
|1 NOUS / PKR
Rs--
|1 NOUS / KZT
₸--
|1 NOUS / THB
฿--
|1 NOUS / TWD
NT$--
|1 NOUS / CHF
Fr--
|1 NOUS / HKD
HK$--
|1 NOUS / MAD
.د.م--