Bugünkü Nova Shield (NVAI) fiyatı $ 0,00007724 olup, son 24 saatte % 6,09 değişim gösterdi. Mevcut NVAI / USD dönüşüm oranı NVAI başına $ 0,00007724 şeklindedir.

Nova Shield, şu anda piyasa değeri açısından $ 74.806 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 968,54M NVAI şeklindedir. Son 24 saat içinde NVAI, $ 0,00007685 (en düşük) ile $ 0,00008225 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041337 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006929 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NVAI, son bir saatte -%0,84 ve son 7 günde -%22,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nova Shield (NVAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 74,81K$ 74,81K $ 74,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 74,81K$ 74,81K $ 74,81K Dolaşım Arzı 968,54M 968,54M 968,54M Toplam Arz 968.539.244,3892285 968.539.244,3892285 968.539.244,3892285

