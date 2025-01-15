Novem Gold Token Fiyatı (NNN)
Bugün için canlı Novem Gold Token (NNN) fiyatı, 99.21 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NNN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Novem Gold Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.56K USD
- Gün içindeki Novem Gold Token fiyat değişimi -1.50%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Novem Gold Token / USD fiyat değişimi, $ -1.51402184704361.
Son 30 gün içerisinde, Novem Gold Token / USD fiyat değişimi, $ -2.4325795950.
Son 60 gün içerisinde, Novem Gold Token / USD fiyat değişimi, $ +4.9439716140.
Son 90 gün içerisinde, Novem Gold Token / USD fiyat değişimi, $ -3.87193959864691.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -1.51402184704361
|-1.50%
|30 Gün
|$ -2.4325795950
|-2.45%
|60 Gün
|$ +4.9439716140
|+4.98%
|90 Gün
|$ -3.87193959864691
|-3.75%
En güncel Novem Gold Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.27%
-1.50%
-1.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.
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|1 NNN / AUD
A$159.7281
|1 NNN / GBP
￡81.3522
|1 NNN / EUR
€96.2337
|1 NNN / USD
$99.21
|1 NNN / MYR
RM446.445
|1 NNN / TRY
₺3,518.9787
|1 NNN / JPY
¥15,670.2195
|1 NNN / RUB
₽10,237.4799
|1 NNN / INR
₹8,586.6255
|1 NNN / IDR
Rp1,626,393.1824
|1 NNN / PHP
₱5,825.6112
|1 NNN / EGP
￡E.5,004.1524
|1 NNN / BRL
R$600.2205
|1 NNN / CAD
C$141.8703
|1 NNN / BDT
৳12,066.9123
|1 NNN / NGN
₦154,052.2959
|1 NNN / UAH
₴4,197.5751
|1 NNN / VES
Bs5,258.13
|1 NNN / PKR
Rs27,673.6374
|1 NNN / KZT
₸52,658.6838
|1 NNN / THB
฿3,442.587
|1 NNN / TWD
NT$3,271.9458
|1 NNN / CHF
Fr90.2811
|1 NNN / HKD
HK$771.8538
|1 NNN / MAD
.د.م999.0447