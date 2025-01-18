Nucleon Fiyatı (NUT)
Bugün için canlı Nucleon (NUT) fiyatı, 0.877854 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NUT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nucleon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 595.92 USD
- Gün içindeki Nucleon fiyat değişimi +3.45%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Nucleon / USD fiyat değişimi, $ +0.02928732.
Son 30 gün içerisinde, Nucleon / USD fiyat değişimi, $ -0.1953440224.
Son 60 gün içerisinde, Nucleon / USD fiyat değişimi, $ -0.2084958554.
Son 90 gün içerisinde, Nucleon / USD fiyat değişimi, $ -0.8076825803403235.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.02928732
|+3.45%
|30 Gün
|$ -0.1953440224
|-22.25%
|60 Gün
|$ -0.2084958554
|-23.75%
|90 Gün
|$ -0.8076825803403235
|-47.91%
En güncel Nucleon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.02%
+3.45%
+11.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nucleon is a liquid staking solution for Conflux PoS backed by industry-leading staking providers. Nucleon lets users stake their CFX- without locking assets or maintaining infrastructure. When staking with Nucleon, users receive xCFX tokens on a 1:1 basis representing their staked CFX. xCFX balances can be used like regular CFX to earn yields and lending rewards, and are updated on a daily basis to reflect your CFX staking rewards. Note that there are no lock-ups when staking with Nucleon, and have minimum deposits of 1 CFX to decrease DDoS risks. When using Nucleon, staking rewards will be compound in real-time, allowing for participation in the securing of Conflux without the associated risks and downside potential. NUT is Nucleon’s governance token, which can be staked to vote and boost staking interest rewards. NUT token allocations are defined by the project team, and will be tradeable on secondary markets. Our goal is to solve the problems associated with Conflux PoS staking - illiquidity, immovability and accessibility - making staked CFX liquid and allowing for participation with any amount of CFX to improve security of the Conflux network.
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|1 NUT / AUD
A$1.41334494
|1 NUT / GBP
￡0.71984028
|1 NUT / EUR
€0.85151838
|1 NUT / USD
$0.877854
|1 NUT / MYR
RM3.950343
|1 NUT / TRY
₺31.10236722
|1 NUT / JPY
¥137.18224458
|1 NUT / RUB
₽89.97125646
|1 NUT / INR
₹76.00459932
|1 NUT / IDR
Rp14,391.04687776
|1 NUT / PHP
₱51.3983517
|1 NUT / EGP
￡E.44.2438416
|1 NUT / BRL
R$5.3549094
|1 NUT / CAD
C$1.26410976
|1 NUT / BDT
৳106.659261
|1 NUT / NGN
₦1,367.37172602
|1 NUT / UAH
₴36.96643194
|1 NUT / VES
Bs47.404116
|1 NUT / PKR
Rs244.72813812
|1 NUT / KZT
₸465.94734612
|1 NUT / THB
฿30.18939906
|1 NUT / TWD
NT$28.87261806
|1 NUT / CHF
Fr0.79884714
|1 NUT / HKD
HK$6.82970412
|1 NUT / MAD
.د.م8.81365416