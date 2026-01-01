Bugünkü nufdog Fiyatı

Bugünkü nufdog (NUF) fiyatı $ 0,00000462 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NUF / USD dönüşüm oranı NUF başına $ 0,00000462 şeklindedir.

nufdog, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.611,8 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,20M NUF şeklindedir. Son 24 saat içinde NUF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029395 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000462 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NUF, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

nufdog (NUF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,61K$ 4,61K $ 4,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,61K$ 4,61K $ 4,61K Dolaşım Arzı 999,20M 999,20M 999,20M Toplam Arz 999.198.659,210132 999.198.659,210132 999.198.659,210132

