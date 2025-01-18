Nugget Trap Gold Token Fiyatı (NGTG$$)
Bugün için canlı Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) fiyatı, 0.648452 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NGTG$$ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nugget Trap Gold Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 121.93K USD
- Gün içindeki Nugget Trap Gold Token fiyat değişimi +17.52%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Nugget Trap Gold Token / USD fiyat değişimi, $ +0.096673.
Son 30 gün içerisinde, Nugget Trap Gold Token / USD fiyat değişimi, $ -0.2183197169.
Son 60 gün içerisinde, Nugget Trap Gold Token / USD fiyat değişimi, $ -0.2952486254.
Son 90 gün içerisinde, Nugget Trap Gold Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.096673
|+17.52%
|30 Gün
|$ -0.2183197169
|-33.66%
|60 Gün
|$ -0.2952486254
|-45.53%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Nugget Trap Gold Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.39%
+17.52%
+3.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nugget Trap is leading the charge in revolutionizing the Minerals and Metals industry by spearheading the tokenization of such assets. Through the process of tokenization, we aim to decentralize access to these valuable resources to a greater addressable larger audience, allowing for all sizes to participate in the lucrative mining sector. The digital Asset tokenization of gold is an exciting development that brings increased accessibility, liquidity, transparency, and security to the world of gold investing through Digital Asset tokenization accessibility with enabled fractional access rights to platform services and ecosystem participation. NGTG$$ is a utility token that enables access to digital gold-related services within the Nugget Trap ecosystem. Token holders can utilize NGTG$$ to access platform services, participate in ecosystem activities, and engage with partner services. The token's primary function is to facilitate service access and usage, with value derived from its utility within the ecosystem rather than external asset performance.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NGTG$$ / AUD
A$1.04400772
|1 NGTG$$ / GBP
￡0.53173064
|1 NGTG$$ / EUR
€0.62899844
|1 NGTG$$ / USD
$0.648452
|1 NGTG$$ / MYR
RM2.918034
|1 NGTG$$ / TRY
₺22.97465436
|1 NGTG$$ / JPY
¥101.33359404
|1 NGTG$$ / RUB
₽66.45984548
|1 NGTG$$ / INR
₹56.14297416
|1 NGTG$$ / IDR
Rp10,630.35895488
|1 NGTG$$ / PHP
₱37.9668646
|1 NGTG$$ / EGP
￡E.32.6819808
|1 NGTG$$ / BRL
R$3.9555572
|1 NGTG$$ / CAD
C$0.93377088
|1 NGTG$$ / BDT
৳78.786918
|1 NGTG$$ / NGN
₦1,010.04828876
|1 NGTG$$ / UAH
₴27.30631372
|1 NGTG$$ / VES
Bs35.016408
|1 NGTG$$ / PKR
Rs180.77544856
|1 NGTG$$ / KZT
₸344.18535256
|1 NGTG$$ / THB
฿22.30026428
|1 NGTG$$ / TWD
NT$21.32758628
|1 NGTG$$ / CHF
Fr0.59009132
|1 NGTG$$ / HKD
HK$5.04495656
|1 NGTG$$ / MAD
.د.م6.51045808