Num ARS Fiyatı (NARS)
Bugün için canlı Num ARS (NARS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NARS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Num ARS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 639.89K USD
- Gün içindeki Num ARS fiyat değişimi -0.22%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki NARS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NARS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Num ARS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Num ARS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Num ARS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Num ARS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.22%
|30 Gün
|$ 0
|-2.22%
|60 Gün
|$ 0
|-5.63%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Num ARS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.36%
-0.22%
-0.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NUM Finance is a project that aims to create stable cryptocurrencies that follow the value of currencies of emerging countries. We call these cryptocurrencies NUM Stablecoins. Currently there are several stablecoins on the cryptoasset market. However, most of them follow the price of currencies of developed countries. The most well-known examples are the stablecoins pegged to the US dollar as are USDT, USDC, DAI, etc. The existence of these currencies was fundamental to the development of the decentralized finance ecosystem that flourishes today on major blockchains. Activity in decentralized finance protocols grows linearly with the circulation of these stablecoins. In turn, there are other stablecoins that track the price of other currencies from developed countries, however, there are very few stablecoins from emerging or Latin American countries. NUM Finance seeks to facilitate access to cryptocurrencies and decentralized finance to millions of people and businesses in emerging countries through the creation and promotion of NUM Stablecoins. It is precisely in these countries, where monetary problems such as inflation, capital controls, lack of access to credit and complex financial products abound, that decentralized finance can have the greatest impact on the lives of citizens and the economic activity of companies. With NUM Stablecoins and the growth of their adoption, NUM Finance seeks to strengthen local currencies by adding a product that can be used by market players in a completely free manner.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NARS / AUD
A$--
|1 NARS / GBP
￡--
|1 NARS / EUR
€--
|1 NARS / USD
$--
|1 NARS / MYR
RM--
|1 NARS / TRY
₺--
|1 NARS / JPY
¥--
|1 NARS / RUB
₽--
|1 NARS / INR
₹--
|1 NARS / IDR
Rp--
|1 NARS / PHP
₱--
|1 NARS / EGP
￡E.--
|1 NARS / BRL
R$--
|1 NARS / CAD
C$--
|1 NARS / BDT
৳--
|1 NARS / NGN
₦--
|1 NARS / UAH
₴--
|1 NARS / VES
Bs--
|1 NARS / PKR
Rs--
|1 NARS / KZT
₸--
|1 NARS / THB
฿--
|1 NARS / TWD
NT$--
|1 NARS / CHF
Fr--
|1 NARS / HKD
HK$--
|1 NARS / MAD
.د.م--