NUTZ Fiyatı (NUTZ)
Bugün için canlı NUTZ (NUTZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.87K USD. NUTZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NUTZ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 47.63 USD
- Gün içindeki NUTZ fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 3.22B USD.
MEXC'deki NUTZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NUTZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, NUTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NUTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NUTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NUTZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-3.49%
|60 Gün
|$ 0
|-56.42%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NUTZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
## NUTZ ($NUTZ) Overview NUTZ ($NUTZ) is the official token of NutzPad, an innovative platform designed specifically for the memecoin market. This market emerged as a phenomenon global cultural culture, using memes as a powerful form of expression that mobilizes masses around the world. Originally launched on the Binance network, the NUTZ token is in transition to its own blockchain, NUTZchain, which will be launched soon and promises mobilize the entire WEB3. NutzPad offers a dedicated ecosystem for creators, enthusiasts and meme investors, promoting creativity, innovation and profitability. ## Vision and Mission Vision: Become the leading platform and access point for the NUTZchain ecosystem, empower meme creators and enthusiasts and provide a dynamic environment where memes can thrive, innovate and create new opportunities, allowing investors and fans to engage and profit from high quality memes. Mission: Transform the way memes are perceived and used in the digital environment. Create one ecosystem where memes become valuable digital assets, encouraging innovation and creativity among creators and enthusiasts, as well as equipping them with the tools and infrastructure necessary for memes to not only entertain, but also generate significant economic opportunities.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NUTZ / AUD
A$--
|1 NUTZ / GBP
￡--
|1 NUTZ / EUR
€--
|1 NUTZ / USD
$--
|1 NUTZ / MYR
RM--
|1 NUTZ / TRY
₺--
|1 NUTZ / JPY
¥--
|1 NUTZ / RUB
₽--
|1 NUTZ / INR
₹--
|1 NUTZ / IDR
Rp--
|1 NUTZ / PHP
₱--
|1 NUTZ / EGP
￡E.--
|1 NUTZ / BRL
R$--
|1 NUTZ / CAD
C$--
|1 NUTZ / BDT
৳--
|1 NUTZ / NGN
₦--
|1 NUTZ / UAH
₴--
|1 NUTZ / VES
Bs--
|1 NUTZ / PKR
Rs--
|1 NUTZ / KZT
₸--
|1 NUTZ / THB
฿--
|1 NUTZ / TWD
NT$--
|1 NUTZ / CHF
Fr--
|1 NUTZ / HKD
HK$--
|1 NUTZ / MAD
.د.م--