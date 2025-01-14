Nyantereum International Fiyatı (NYANTE)
Bugün için canlı Nyantereum International (NYANTE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.05K USD. NYANTE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nyantereum International Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 38.98 USD
- Gün içindeki Nyantereum International fiyat değişimi -9.11%
- Dolaşımdaki arz: 1,000.00T USD.
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Gün içerisinde, Nyantereum International / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nyantereum International / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nyantereum International / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nyantereum International / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.11%
|30 Gün
|$ 0
|-63.22%
|60 Gün
|$ 0
|-66.69%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Nyantereum International fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.43%
-9.11%
-40.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is Nyantereum International (NYANTE)? Established as a cryptocurrency token, it now is a worldwide anticipated Ethereum contract token with worldwide active distribution across its community! It is merged from Ethereum and Nyancat in a successful design with active userbase. A worldwide interested network in claimers and promoting people for Nyantereum International is a steady developing impact factor for its cryptocurrency token and community. Ethereum inspired, Nyancat theme migration with a colorful design is driving its community and crypocurrency token worldwide. A strong and expanding community behind Nyantereum International is adding more and more value to its token to also serve as a store for wealth on its Ethereum contract. NYANTE is the Ethereum token that is used for: * worldwide distribution * transfering funds on community`s * storing wealth on token Nyantereum International launched October 19th 2020, with 1 trillion NYANTE tokens created at genesis. NYANTE is available for trading on a growing number of exchanges, with cryptocurrency and stablecoin pairs currently available.
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