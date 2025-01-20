OceanFi Fiyatı (OCF)
Bugün için canlı OceanFi (OCF) fiyatı, 0.356808 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OCF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
OceanFi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 447.01 USD
- Gün içindeki OceanFi fiyat değişimi -1.12%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki OCF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OCF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, OceanFi / USD fiyat değişimi, $ -0.0040613436290896.
Son 30 gün içerisinde, OceanFi / USD fiyat değişimi, $ -0.0381124465.
Son 60 gün içerisinde, OceanFi / USD fiyat değişimi, $ -0.0380547863.
Son 90 gün içerisinde, OceanFi / USD fiyat değişimi, $ -0.2466587832630151.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0040613436290896
|-1.12%
|30 Gün
|$ -0.0381124465
|-10.68%
|60 Gün
|$ -0.0380547863
|-10.66%
|90 Gün
|$ -0.2466587832630151
|-40.87%
En güncel OceanFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
-1.12%
-6.82%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
## What Is OceanFi? OceanFi is an extensive fitness ecosystem, encompassing a Fitness App, a wide array of Innovative Integrations, Social Wellness Features, DeFi Components, a layer-1 Solution, the Fitness Metaverse, and an AI Trainer portal. Seamlessly merging sports science with cutting-edge technology and AI-driven algorithms, OceanFi delivers a diverse range of services and experiences tailored for fitness enthusiasts while incentivizing and rewarding their performance to foster a sustainable and fulfilling community ## What makes OceanFi Unique? 1, Tech Integration AI-Powered Personalization: - AI & IOT Integration: The heart of OceanFi lies in its AI tracking system. This AI learns from user preferences and performance, tailoring workouts to specific goals and progress. - AI Trainer: Personalized wellness is the key to unlocking your full potential. With real-time tracking, instant feedback, personalized recommendations, progress tracking, convenience, and empowerment functions, it's a game-changer in your wellness journey. Privacy & Data Management: This extends from the physical world to the immersive metaverse, ensuring that our users can readily access and monetize their valuable data, all while maintaining their privacy. Defi features & Blockchain Integration: Whether you're earning tokens through exercise, participating in DeFi practices, providing liquidity, shaping the platform's governance, or owning NFTs, OceanFi's DeFi ecosystem is a powerful extension of your financial toolkit. Layer-1 Solutions: Our integration of Layer-1 solutions represents a significant stride in enhancing the efficiency, scalability, and sustainability of our platfo 2, OceanFi breaks down motivational barriers by fostering a supportive social environment and incentivizing participation, transforming fitness into a social experience. - Vibrant Social Elements Fostering Interaction - Group Workouts and Challenge - Educational Center, Trainer, and Expert Interaction
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 OCF / AUD
A$0.57446088
|1 OCF / GBP
￡0.29258256
|1 OCF / EUR
€0.34610376
|1 OCF / USD
$0.356808
|1 OCF / MYR
RM1.605636
|1 OCF / TRY
₺12.69522864
|1 OCF / JPY
¥55.6263672
|1 OCF / RUB
₽36.62990928
|1 OCF / INR
₹30.87816432
|1 OCF / IDR
Rp5,849.31053952
|1 OCF / PHP
₱20.8911084
|1 OCF / EGP
￡E.17.95457856
|1 OCF / BRL
R$2.16582456
|1 OCF / CAD
C$0.51380352
|1 OCF / BDT
৳43.34860392
|1 OCF / NGN
₦554.9078016
|1 OCF / UAH
₴15.0216168
|1 OCF / VES
Bs19.267632
|1 OCF / PKR
Rs99.41384496
|1 OCF / KZT
₸189.286644
|1 OCF / THB
฿12.26349096
|1 OCF / TWD
NT$11.73541512
|1 OCF / CHF
Fr0.32469528
|1 OCF / HKD
HK$2.77596624
|1 OCF / MAD
.د.م3.58235232