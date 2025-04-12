Octaplex Network Fiyatı (PLX)
Bugün için canlı Octaplex Network (PLX) fiyatı, 1.14 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PLX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Octaplex Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Octaplex Network fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Octaplex Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Octaplex Network / USD fiyat değişimi, $ +0.0053292720.
Son 60 gün içerisinde, Octaplex Network / USD fiyat değişimi, $ -0.1136781780.
Son 90 gün içerisinde, Octaplex Network / USD fiyat değişimi, $ -0.3087389756335038.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0053292720
|+0.47%
|60 Gün
|$ -0.1136781780
|-9.97%
|90 Gün
|$ -0.3087389756335038
|-21.31%
En güncel Octaplex Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-5.37%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Octaplex is creating a Network functioning across the borders of blockchains. We are acquiring partnerships with other projects to enable a safe and beneficial ecosystem for everyone participating. The network is backed by bringing novel ideas into the popular frictionless yield concept, taking it to the next level. By creating an expandable and customisable reward system, we incentivise the holding of our token. Through our dApp, holders have access to an expanding list of reward options that they can select simultaneously and customise to suit their portfolio. They receive random airdrops, lottery multipliers on purchases and will reap the benefits of our price stabilising mechanics as the Octaplex Network expands. Through cooperation within the network, we create exposure to a variety of projects and businesses, driving the multi-token reward system that Octaplex holders receive by simply holding $PLX tokens in their wallets The Future of Octaplex Network will be a multichain one, through the development of our bridges, creating an interoperable and safe ecosystem connecting high quality projects into a network of mutual support and growth. We are oriented at mutual co-operation instead of the past competition driven mindset throughout the markets. We wish to enable all our partners to be able to share their resources, assistance and information to give birth to new ideas and make our paths of development friendlier and more efficient.
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₫29,230.74
|1 PLX / AUD
A$1.8126
|1 PLX / GBP
￡0.8664
|1 PLX / EUR
€1.0032
|1 PLX / USD
$1.14
|1 PLX / MYR
RM5.0388
|1 PLX / TRY
₺43.3884
|1 PLX / JPY
¥163.6014
|1 PLX / RUB
₽94.8252
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₹97.9944
|1 PLX / IDR
Rp18,999.9924
|1 PLX / KRW
₩1,619.313
|1 PLX / PHP
₱65.1852
|1 PLX / EGP
￡E.58.4592
|1 PLX / BRL
R$6.6804
|1 PLX / CAD
C$1.5732
|1 PLX / BDT
৳138.225
|1 PLX / NGN
₦1,812.3948
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₴47.0934
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Bs80.94
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Rs318.9606
|1 PLX / KZT
₸587.9208
|1 PLX / THB
฿38.1558
|1 PLX / TWD
NT$36.9018
|1 PLX / AED
د.إ4.1838
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Fr0.9234
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