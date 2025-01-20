Octopus Protocol Fiyatı (OPS)
Bugün için canlı Octopus Protocol (OPS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. OPS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Octopus Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.53K USD
- Gün içindeki Octopus Protocol fiyat değişimi +7.83%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Octopus Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Octopus Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Octopus Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Octopus Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.83%
|30 Gün
|$ 0
|+12.09%
|60 Gün
|$ 0
|+0.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Octopus Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.10%
+7.83%
-0.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Octopus is an open-source protocol for issuing, trading, managing, and exchanging synthetic assets in a fair, and equally accessible financial ecosystem on Binance Smart Chain. The ecosystem encompasses a multitude of innovative products that facilitate the trading and management of synthetic assets under one universal platform. The products include issuance of decentralized derivatives, trading derivatives on Octopus Exchange, Decentralized Asset management of synthetic assets, social trading, and Options trading. We intend to create a universal platform with availability of tools and resources that facilitate each process - from creation to management of decentralized derivatives.
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