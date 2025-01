Oduwa Coin (OWC) Nedir?

OduwaCoin is a free open source project derived from collaborative blockchain Mirror of Bitcoin, PPCoin and NovaCoin with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based crypto-currency. Built on the foundation of Hybrid Blockchain POW/POS, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency and boosting nearly NO-transaction fees for all users.

