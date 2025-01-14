Odyssey Fiyatı (OCN)
Bugün için canlı Odyssey (OCN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 308.10K USD. OCN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Odyssey Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.45K USD
- Gün içindeki Odyssey fiyat değişimi -0.27%
- Dolaşımdaki arz: 10.00B USD.
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Gün içerisinde, Odyssey / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Odyssey / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Odyssey / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Odyssey / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.27%
|30 Gün
|$ 0
|-17.30%
|60 Gün
|$ 0
|-17.04%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Odyssey fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
-0.27%
+0.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Odyssey is primarily a decentralized sharing economy and peer-to-peer ecosystem, aiming to compete with and replace the likes of Airbnb and Uber. Odyssey dreams big - aiming to completely replace the concept of private ownership with an economy in which everything is shared and little is owned. It’s a long way from its goals, of course, but making peer-to-peer sharing more efficient with smart contracts is certainly a step in the right direction. The Odyssey website lists 9 advisors, with its primary two being Yi Shi, the CEO of Shanghai’s Avazu Holding, a leading global advertising platform, and Justin Sun, the backbone of the TRON cryptocurrency. The advisory team also includes Goh Jian Kai, founder and CEO of Southeast Asia’s cross-border payment solution system RateX. Odyssey has lofty goals, aiming to create a world where sharing is the norm and ownership or sharing monopoly doesn’t come in the way of people’s lives. A decentralized sharing platform where all service providers and customers are connected definitely sounds attractive. It’s a new currency, so it needs development to reach its goals. Of course, the fact that buying a large number of OCN tokens will not put a major dent in your pocket is a definite point in its favour.
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