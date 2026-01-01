Bugünkü Officat Fiyatı

Bugünkü Officat (OFFICAT) fiyatı $ 0,00032023 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OFFICAT / USD dönüşüm oranı OFFICAT başına $ 0,00032023 şeklindedir.

Officat, şu anda piyasa değeri açısından $ 320.232 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B OFFICAT şeklindedir. Son 24 saat içinde OFFICAT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01334922 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00031722 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OFFICAT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Officat (OFFICAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 320,23K$ 320,23K $ 320,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 320,23K$ 320,23K $ 320,23K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Officat piyasa değeri $ 320,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OFFICAT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 320,23K.