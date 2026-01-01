Bugünkü Onboarding Fiyatı

Bugünkü Onboarding (ONBOARDING) fiyatı $ 0,00000461 olup, son 24 saatte % 1,92 değişim gösterdi. Mevcut ONBOARDING / USD dönüşüm oranı ONBOARDING başına $ 0,00000461 şeklindedir.

Onboarding, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.576,65 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 992,74M ONBOARDING şeklindedir. Son 24 saat içinde ONBOARDING, $ 0,00000458 (en düşük) ile $ 0,00000475 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00166146 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000451 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ONBOARDING, son bir saatte +%0,67 ve son 7 günde +%0,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Onboarding (ONBOARDING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,58K$ 4,58K $ 4,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,58K$ 4,58K $ 4,58K Dolaşım Arzı 992,74M 992,74M 992,74M Toplam Arz 992.736.619,378911 992.736.619,378911 992.736.619,378911

Şu anki Onboarding piyasa değeri $ 4,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ONBOARDING arzı 992,74M olup, toplam arzı 992736619.378911. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,58K.