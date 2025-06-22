ONION (ONON) Nedir?

The Onion Tap Game is a tap-to-earn game built on the TON blockchain, where players earn rewards in the form of ONON tokens. By merging blockchain technology with engaging gameplay, the Onion Tap Game provides users with a fun and rewarding experience, allowing them to earn real value as they participate. In the Onion Tap Game, players tap the screen to grow virtual onions and earn rewards. As players progress, they can unlock achievements, participate in events, and engage in the game’s economy to boost their earning potential.

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ONION (ONON) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ONION (ONON) Token Ekonomisi

ONION (ONON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ONON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!