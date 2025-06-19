Onomy Protocol (NOM) Nedir?

Onomy Protocol is a layer-1 Cosmos chain powering a multi-chain & intuitive DEX that combines AMM liquidity pools with an order book UI facilitating cross-chain market, limit, stop, and conditional orders. Onomy is also converging traditional finance with decentralized finance by making it easier to migrate foreign exchange on-chain through crypto-collateralized decentralized stablecoins to be used for high frequency Forex trading, yield, and payments. All products will be accessible via a cross-chain super app that connects to DeFi lego blocks. The NOM token is used as collateral for the minting of stablecoins, assurance of network security through staking, protocol governance, and rewards.

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Onomy Protocol (NOM) Kaynağı Resmi Websitesi

Onomy Protocol (NOM) Token Ekonomisi

Onomy Protocol (NOM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!