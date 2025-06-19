Onomy Protocol Fiyatı (NOM)
Bugün için canlı Onomy Protocol (NOM) fiyatı, 0,00069941 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. NOM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Onomy Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Onomy Protocol fiyat değişimi -%19,39
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Onomy Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,000168309664571472.
Son 30 gün içerisinde, Onomy Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0005086205.
Son 60 gün içerisinde, Onomy Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0005763047.
Son 90 gün içerisinde, Onomy Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,009273812450815398.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000168309664571472
|-%19,39
|30 Gün
|$ -0,0005086205
|-%72,72
|60 Gün
|$ -0,0005763047
|-%82,39
|90 Gün
|$ -0,009273812450815398
|-%92,98
En güncel Onomy Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,59
-%19,39
-%42,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Onomy Protocol is a layer-1 Cosmos chain powering a multi-chain & intuitive DEX that combines AMM liquidity pools with an order book UI facilitating cross-chain market, limit, stop, and conditional orders. Onomy is also converging traditional finance with decentralized finance by making it easier to migrate foreign exchange on-chain through crypto-collateralized decentralized stablecoins to be used for high frequency Forex trading, yield, and payments. All products will be accessible via a cross-chain super app that connects to DeFi lego blocks. The NOM token is used as collateral for the minting of stablecoins, assurance of network security through staking, protocol governance, and rewards.
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€0,0006084867
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