Opacity Fiyatı (OPCT)
Bugün için canlı Opacity (OPCT) fiyatı, 0.00114717 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 137.43K USD. OPCT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Opacity Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 123.08 USD
- Gün içindeki Opacity fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 119.80M USD.
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Gün içerisinde, Opacity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Opacity / USD fiyat değişimi, $ -0.0001783289.
Son 60 gün içerisinde, Opacity / USD fiyat değişimi, $ -0.0002157670.
Son 90 gün içerisinde, Opacity / USD fiyat değişimi, $ -0.0005973993621074361.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0001783289
|-15.54%
|60 Gün
|$ -0.0002157670
|-18.80%
|90 Gün
|$ -0.0005973993621074361
|-34.24%
En güncel Opacity fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Opacity is a cloud storage provider with one major difference, privacy. With the rise of digital property, many people have increasingly become concerned with the security and privacy of materials stored with cloud storage companies such as Dropbox, Google, and others. Small businesses, individuals, and enterprises want to keep their data private. Opacity protects people’s basic rights and provides private cloud storage to anyone through its Opacity token, OPCT. The token can be purchased on a crypto exchange and then used to purchase data storage plans that are completely private, and can only be accessed by the purchaser with the private key. Unlike other service providers, Opacity does not require personal identification information. Opacity stores no information on its users, and allows people to store private information, such as company secrets, intellectual property, personal photographs, legal documents, and family moments, with assurance that personal data stays personal. Access to private storage and file sharing enables a new way to protect your important files.
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|1 OPCT / AUD
A$0.0018469437
|1 OPCT / GBP
￡0.0009292077
|1 OPCT / EUR
€0.0011127549
|1 OPCT / USD
$0.00114717
|1 OPCT / MYR
RM0.005162265
|1 OPCT / TRY
₺0.0407015916
|1 OPCT / JPY
¥0.180793992
|1 OPCT / RUB
₽0.1178717175
|1 OPCT / INR
₹0.099344922
|1 OPCT / IDR
Rp18.8060625648
|1 OPCT / PHP
₱0.0671668035
|1 OPCT / EGP
￡E.0.0579435567
|1 OPCT / BRL
R$0.0069862653
|1 OPCT / CAD
C$0.0016404531
|1 OPCT / BDT
৳0.1386469662
|1 OPCT / NGN
₦1.7730544803
|1 OPCT / UAH
₴0.048640008
|1 OPCT / VES
Bs0.06080001
|1 OPCT / PKR
Rs0.319716279
|1 OPCT / KZT
₸0.6092161002
|1 OPCT / THB
฿0.0397609122
|1 OPCT / TWD
NT$0.0379483836
|1 OPCT / CHF
Fr0.0010439247
|1 OPCT / HKD
HK$0.0089249826
|1 OPCT / MAD
.د.م0.0115290585